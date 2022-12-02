«Мне больно за Мика Шумахера». Феттель — о приходе Хюлькенберга в «Хаас»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о новом боевом пилоте «Хааса» Нико Хюлькенберге. За американскую команду он будет выступать в следующем сезоне Формулы-1. В минувшем сезоне за «Хаас» выступал Мик Шумахер.



«Конечно, мне больно за Мика Шумахера, потому что я очень близок с ним. Но я рад, что Нико вернулся на стартовую решётку, потому что думаю, что он один из тех пилотов, которые могут похвастаться колоссальным потенциалом. Каждый раз, когда он садится в машину, он демонстрирует это. Возможно, раньше он был просто не в той машине. Такое может случиться со всеми нами. Это могло бы случиться со мной, и тогда, вероятно, моя карьера сложилась бы немного по-другому», — приводит слова Феттеля GPblog со ссылкой на Sky Germany.

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