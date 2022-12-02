«Мне больно за Мика Шумахера». Феттель — о приходе Хюлькенберга в «Хаас»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о новом боевом пилоте «Хааса» Нико Хюлькенберге. За американскую команду он будет выступать в следующем сезоне Формулы-1. В минувшем сезоне за «Хаас» выступал Мик Шумахер.
«Конечно, мне больно за Мика Шумахера, потому что я очень близок с ним. Но я рад, что Нико вернулся на стартовую решётку, потому что думаю, что он один из тех пилотов, которые могут похвастаться колоссальным потенциалом. Каждый раз, когда он садится в машину, он демонстрирует это. Возможно, раньше он был просто не в той машине. Такое может случиться со всеми нами. Это могло бы случиться со мной, и тогда, вероятно, моя карьера сложилась бы немного по-другому», — приводит слова Феттеля GPblog со ссылкой на Sky Germany.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
- 2 декабря 2022
-
16:34
-
15:57
-
15:26
-
14:33
-
14:25
-
14:09
-
13:33
-
13:00
-
12:21
-
12:13
-
11:07
-
10:22
-
10:09
-
00:57
- 1 декабря 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:00
-
21:46
-
21:41
-
20:56
-
20:18
-
19:52
-
19:48
-
18:52
-
18:43
-
17:41
-
17:27
-
16:52
-
16:21
-
15:38
-
15:24
-
14:35
-
14:09
-
13:55
-
13:35