Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: ни один пилот Формулы-1 сейчас не может конкурировать с Ферстаппеном

Марко: ни один пилот Формулы-1 сейчас не может конкурировать с Ферстаппеном
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что голландец Макс Ферстаппен в настоящий момент является лучшим гонщиком Формулы-1, и пока нет пилота, который был бы в состоянии бросить ему вызов.

«Если говорить о 2023-м, думаю, мы находимся на верном пути. К тому же у нас есть лучший гонщик в лице Макса. Может ли Перес составить ему конкуренцию? Чеко, безусловно, может выиграть одну или две гонки. Но едва ли он может бросать вызов Максу в течение всего сезона. Пока я этого не вижу. Я вообще не вижу, чтобы в настоящий момент хоть кто-то был в состоянии это делать», – приводит слова Хельмута издание Sport Bild.

Главные рекорды чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в «Королевских гонках»:

Новость по теме
Хельмут Марко назвал главного конкурента «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022