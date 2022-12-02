Марко: ни один пилот Формулы-1 сейчас не может конкурировать с Ферстаппеном

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что голландец Макс Ферстаппен в настоящий момент является лучшим гонщиком Формулы-1, и пока нет пилота, который был бы в состоянии бросить ему вызов.



«Если говорить о 2023-м, думаю, мы находимся на верном пути. К тому же у нас есть лучший гонщик в лице Макса. Может ли Перес составить ему конкуренцию? Чеко, безусловно, может выиграть одну или две гонки. Но едва ли он может бросать вызов Максу в течение всего сезона. Пока я этого не вижу. Я вообще не вижу, чтобы в настоящий момент хоть кто-то был в состоянии это делать», – приводит слова Хельмута издание Sport Bild.

Главные рекорды чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в «Королевских гонках»: