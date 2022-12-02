Ламмерс: Ферстаппен не доминировал в сезоне-2022

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс оценил сезон в исполнении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Да, на самом деле Максу Ферстаппену пришлось очень потрудиться. Я не знаю, осознаём ли мы до конца, насколько особенным был этот сезон. Конечно, у нас есть рекорд Макса с 15 победами, это действительно нечто особенное. Обычно такие рекорды устанавливаются благодаря доминированию, но особенная часть этого рекорда в том, что Ферстаппен не доминировал в сезоне-2022.



Последние несколько гонок выглядели лёгкими, но ему всё равно приходилось бороться за победы, да и начало сезона сопровождалось определёнными трудностями. Думаю, каждый болельщик автоспорта должен быть благодарен за то, что он является частью этого поколения», — приводит слова Яна Ламмерса PlanetF1.