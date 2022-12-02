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Гонконгский миллиардер хотел бы видеть Мика Шумахера пилотом своей команды

Гонконгский миллиардер хотел бы видеть Мика Шумахера пилотом своей команды
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Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло, ранее высказавший желание прийти в Формулу-1 либо с новой командой, либо приобрести уже выступающую в «Королевских гонках», признался, что хотел бы видеть в качестве пилота своего коллектива Мика Шумахера.

«Думаю, Мик стал бы хорошим активом для любой команды. Можете себе такое представить? Он — сын моего кумира Михаэля Шумахера, чей образ мышления тренировали с самого детства. Может быть, ему немного не повезло, особенно в последних нескольких Гран-при, но он потрясающий гонщик. Пройти путь от мальчика, который наблюдал за Михаэлем Шумахером, до владельца команды, за которую выступает его сын — это был бы настоящий рай для меня», — приводит слова Кэлвина Ло Daily Star.

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