Новый болид Формулы-2 должен одинаково подходить пилотам обоих полов

Руководитель Формулы-2 Бруно Мишель сообщил, что новый болид чемпионата, который планируется использовать в 2024 году, будет одинаково подходить как пилотам-мужчинам, так и пилотам-женщинам.



«При разработке новой машины будет важно убедиться, что она будет подходить и мужчинам, и женщинам. При этом мы не хотим усложнять конструкцию, если в этом нет острой необходимости. Думаю, мы обсудим это с ФИА и постараемся найти верное решение. Раньше мы разрабатывали новый болид каждые три года, и он оставался актуальным, сейчас же по экономическим причинам мы делаем это раз в шесть лет. Разумеется, за это время машина устаревает.



В первую очередь болид получит все современные решения, касающиеся безопасности. Те, что стоят сейчас — соответствуют регламенту ФИА шестилетней давности. Это уже серьёзное изменение», — приводит слова Бруно Мишеля RaceFans.