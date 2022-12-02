Новый болид Формулы-2 должен одинаково подходить пилотам обоих полов

Руководитель Формулы-2 Бруно Мишель сообщил, что новый болид чемпионата, который планируется использовать в 2024 году, будет одинаково подходить как пилотам-мужчинам, так и пилотам-женщинам.
«При разработке новой машины будет важно убедиться, что она будет подходить и мужчинам, и женщинам. При этом мы не хотим усложнять конструкцию, если в этом нет острой необходимости. Думаю, мы обсудим это с ФИА и постараемся найти верное решение. Раньше мы разрабатывали новый болид каждые три года, и он оставался актуальным, сейчас же по экономическим причинам мы делаем это раз в шесть лет. Разумеется, за это время машина устаревает.
В первую очередь болид получит все современные решения, касающиеся безопасности. Те, что стоят сейчас — соответствуют регламенту ФИА шестилетней давности. Это уже серьёзное изменение», — приводит слова Бруно Мишеля RaceFans.
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