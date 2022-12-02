В «Ауди» начали строительство нового моторного центра

Компания «Ауди» начала строительство нового здания под моторное подразделение, сообщает RaceFans. Всего под строительство здания было выделено три тысячи квадратных метров на территории технологического центра «Ауди», расположенного в Нойбурге.



В новом здании разместят динамометрические стенды, которые будут использоваться при разработке силовых установок для болидов Формулы-1 с 2026 года.



Кроме того, «Ауди» увеличит количество сотрудников в отделе, отвечающем за разработку ERS, электромотора, батарей, ДВС и коробки передач. В настоящий момент этот отдел насчитывает 220 человек, однако уже к середине 2023 года штат планируется расширить как минимум до 300 сотрудников.

Напомним, «Ауди» дебютирует в Формуле-1 в 2026 году.