В «Ауди» начали строительство нового моторного центра
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Компания «Ауди» начала строительство нового здания под моторное подразделение, сообщает RaceFans. Всего под строительство здания было выделено три тысячи квадратных метров на территории технологического центра «Ауди», расположенного в Нойбурге.
В новом здании разместят динамометрические стенды, которые будут использоваться при разработке силовых установок для болидов Формулы-1 с 2026 года.
Кроме того, «Ауди» увеличит количество сотрудников в отделе, отвечающем за разработку ERS, электромотора, батарей, ДВС и коробки передач. В настоящий момент этот отдел насчитывает 220 человек, однако уже к середине 2023 года штат планируется расширить как минимум до 300 сотрудников.
Напомним, «Ауди» дебютирует в Формуле-1 в 2026 году.
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