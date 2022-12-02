Кубица хочет продолжить карьеру в WEC

Бывший гонщик Формулы-1, резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица ведёт переговоры о выступлениях в гонках на выносливость в следующем сезоне, сообщает AUtosport.



Как информирует источник, Кубица рассчитывает попробовать свои силы в классе гиперкаров и в настоящий момент ведёт переговоры с несколькими командами. В следующем сезоне к списку участников в классе гиперкаров, в который входят «Тойота» и «Пежо», добавятся «Порше», «Кадиллак» и «Феррари».



В настоящий момент вакансии в классе гиперкаров официально открыты в командах «Феррари», «Порше» и «Протон». Что касается «Тойоты», «Пежо», «Кадиллака» и «Йоты», то их команды полностью укомплектованы.



Кубица уже неоднократно выступал в WEC, но в категории LMP2.