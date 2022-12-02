Главный стратег «Ред Булл» стала лучшей среди женщин-инженеров в мировом автоспорте

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц стала лучшей среди женщин-инженеров, работающих в международном автоспорте, сообщает пресс-служба «Макларена».



Приз Engineer of the Year Award был учреждён в этом году компанией McLaren Applied, поставляющей электронику командам Формулы-1. Шмитц стала первой победительницей в этой номинации.



Помимо Ханны Шмитц, на награду претендовали инженер «Альфа Ромео» по аэродинамике Кристина Эммануилидес и бывшая сотрудница «Мерседеса» Шарлотта Фелпс, ныне работающая в других гоночных сериях, включая W Series.



«Судьи остались под впечатлением от способностей Ханны как стратега и её умения принимать успешные решения за доли секунды в условиях давления», — гласит сообщение пресс-службы «Макларен».