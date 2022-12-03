Феттель рассказал, что он хотел бы изменить в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался об изменениях, над которыми необходимо поработать Формуле-1.



«Я думаю, что в Формуле-1 должно быть больше прозрачности, потому что мир становится всё более и более открытым. Формула-1 должна вести за собой, так что спорт должен стать более прозрачным, открытым. Должно быть больше доверия. Нужно не просто говорить, но и выполнять обещания.



Что касается машин, то я сделал бы их легче. Думаю, это сделает гонки интереснее. Если машины станут легче, то у нас будет меньше проблем с шинами. Гонки станут более изнуряющими, но пилотировать машины станет интереснее», — приводит слова Себастьяна Феттеля RacingNews365.



Феттель завершил карьеру по окончании сезона-2022.