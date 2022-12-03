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Экс-президент «Феррари» обеспокоен уходом Бинотто из команды

Экс-президент «Феррари» обеспокоен уходом Бинотто из команды
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Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался об уходе руководителя команды Маттиа Бинотто со своей должности.

«Мне действительно жаль, что в «Феррари» сейчас сложилась такая ситуация. Меня это очень беспокоит. Я стараюсь не давать комментариев в такие моменты, потому что переживаю за судьбу команды. Могу только отметить, что, на мой взгляд, там сейчас не хватает явного лидера», — приводит слова Монтедземоло GP Today.

Маттиа Бинотто покинет «Феррари» 31 декабря 2022 года, команда уже приняла его отставку и объявила об этом официально.

По информации некоторых источников, в «Феррари» на данный момент не определились, кто именно заменит Бинотто в качестве руководителя команды. Помимо прочих, рассматривают вариант с тремя руководителями, как у «Ред Булл».

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