Чжоу поставил себе оценку за дебютный сезон в Формуле-1

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу оценил свой дебютный сезон в Формуле-1 по десятибалльной шкале.



«За минувший сезон я бы поставил себе семь баллов из десяти. Думаю, это достаточно высокая оценка. Безусловно, хотелось добиться большего, но из-за нескольких сходов я недосчитался 8-10 очков. Самое главное, что в паддоке увидели, на что я способен, оценили мои навыки. В целом нам удалось достичь поставленных целей. Я зарабатывал очки, попадал во второй и третий сегменты квалификации. Осталось добавить в стабильности», — ответил Чжоу в разговоре с пресс-службой Формулы-1.



В нынешнем сезоне Гуаньюй Чжоу, ставший первым китайским гонщиком в Формуле-1, набрал шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.

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