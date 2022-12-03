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Чжоу поставил себе оценку за дебютный сезон в Формуле-1

Чжоу поставил себе оценку за дебютный сезон в Формуле-1
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу оценил свой дебютный сезон в Формуле-1 по десятибалльной шкале.

«За минувший сезон я бы поставил себе семь баллов из десяти. Думаю, это достаточно высокая оценка. Безусловно, хотелось добиться большего, но из-за нескольких сходов я недосчитался 8-10 очков. Самое главное, что в паддоке увидели, на что я способен, оценили мои навыки. В целом нам удалось достичь поставленных целей. Я зарабатывал очки, попадал во второй и третий сегменты квалификации. Осталось добавить в стабильности», — ответил Чжоу в разговоре с пресс-службой Формулы-1.

В нынешнем сезоне Гуаньюй Чжоу, ставший первым китайским гонщиком в Формуле-1, набрал шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.

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