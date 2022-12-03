Главный инженер «Ред Булл» признался, что команда сильно беспокоилась о болиде-2022

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал, что команда переживала за то, что ограниченность ресурсов негативно скажется на болиде, который готовили к 2022 году.



Из-за того, что борьба в сезоне-2021 шла до последней гонки, «Ред Булл» продолжал развивать текущий болид, практически не работая над новой моделью.



«Мы сильно беспокоились. Борьба шла до конца, и мы должны были развивать болид 2021 года. В итоге ресурсы, которые мы выделили на новую машину, долго не могли быть задействованы. Ограниченность ресурсов и новые правила, которые вступали в силу с 2022 года, ставили новый болид под угрозу.



Однако то, как мы справились с этим, показывает, что мы старательно отработали во всех аспектах. Мы были не менее эффективны, чем соперники, и машина на наше счастье была очень качественной», — приводит слова инженера Racingnews365.