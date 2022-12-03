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ФИА рассматривает возможность введения новых штрафов за замену силовых установок

ФИА рассматривает возможность введения новых штрафов за замену силовых установок
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Международная автомобильная федерация планирует пересмотреть действующую систему штрафов за замену силовых установок, чтобы сделать её более понятной для болельщиков, сообщает Racingnews365.

Сейчас пилоты получают штрафы в виде лишения позиций на стартовой решётке за использование элементов силовой установки сверх установленного лимита. Также команды нередко прибегают к «тактическим штрафам», меняя элементы перед гонкой, где конфигурация трассы способствует обгонам. В связи с этим стартовые решётки могут сильно отличаться от результатов квалификации, что бывает проблемой для болельщиков.

В связи с этим Комиссия Формулы-1 рассматривает несколько вариантов на замену нынешней системе:

1. Отбытие штрафа на первом пит-стопе за замену первого элемента установки.
2. Дополнительные штрафы за замену всех элементов силовой установки.
3. Списание любого заменённого элемента силовой установки и невозможность его дальнейшего использования даже если его отремонтируют.
4. Для элементов мотора, пострадавших в результате аварий, будут сделаны исключения.
5. Увеличить лимит на использование элементов. Например, использование четырёх двигателей внутреннего сгорания вместо трёх.

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