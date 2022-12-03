ФИА рассматривает возможность введения новых штрафов за замену силовых установок

Международная автомобильная федерация планирует пересмотреть действующую систему штрафов за замену силовых установок, чтобы сделать её более понятной для болельщиков, сообщает Racingnews365.



Сейчас пилоты получают штрафы в виде лишения позиций на стартовой решётке за использование элементов силовой установки сверх установленного лимита. Также команды нередко прибегают к «тактическим штрафам», меняя элементы перед гонкой, где конфигурация трассы способствует обгонам. В связи с этим стартовые решётки могут сильно отличаться от результатов квалификации, что бывает проблемой для болельщиков.



В связи с этим Комиссия Формулы-1 рассматривает несколько вариантов на замену нынешней системе:



1. Отбытие штрафа на первом пит-стопе за замену первого элемента установки.

2. Дополнительные штрафы за замену всех элементов силовой установки.

3. Списание любого заменённого элемента силовой установки и невозможность его дальнейшего использования даже если его отремонтируют.

4. Для элементов мотора, пострадавших в результате аварий, будут сделаны исключения.

5. Увеличить лимит на использование элементов. Например, использование четырёх двигателей внутреннего сгорания вместо трёх.

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