Браун не собирается отказываться от слов о «мошенниках», нарушающих финансовый регламент

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что не собирается отказываться от своих слов о нарушителях финансового регламента Формулы-1. Ранее Браун назвал подобные нарушения «мошенничеством» в своём открытом письме руководству Формулы-1 и президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.



«Я придерживаюсь того, о чём уже сказал в своём письме. Я считаю, что нарушение любых правил, неважно, финансовых или технических, можно описать множеством разных способов. Да, это сильное слово, но для меня нет разницы между превышением лимита расходов и слишком маленьким дорожным просветом или чем-то подобным. Нарушение спортивных, финансовых или технических правил можно называть по-разному, но некоторые люди в более упрощённой форме назвали бы это именно так», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.