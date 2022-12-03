Браун не собирается отказываться от слов о «мошенниках», нарушающих финансовый регламент

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что не собирается отказываться от своих слов о нарушителях финансового регламента Формулы-1. Ранее Браун назвал подобные нарушения «мошенничеством» в своём открытом письме руководству Формулы-1 и президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.
«Я придерживаюсь того, о чём уже сказал в своём письме. Я считаю, что нарушение любых правил, неважно, финансовых или технических, можно описать множеством разных способов. Да, это сильное слово, но для меня нет разницы между превышением лимита расходов и слишком маленьким дорожным просветом или чем-то подобным. Нарушение спортивных, финансовых или технических правил можно называть по-разному, но некоторые люди в более упрощённой форме назвали бы это именно так», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.
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