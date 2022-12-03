Зафнауэр: больше не будем оставлять пилотам лазейки вроде той, что позволила уйти Пиастри

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что в дальнейшем команда станет действовать более жёстко в ситуациях, которые будут похожи на ту, в которой Оскар Пиастри покинул команду.



«Тот, что произошло летом, — не то, что мы планировали ещё в декабре 2021 года. Можно с уверенностью сказать, что мы должны были действовать по-другому, чтобы план по продвижению Пиастри в Формулу-1 осуществился. В будущем, если возникнет такая ситуация, мы используем этот опыт и закроем те лазейки, которые позволили Оскару расторгнуть с нами контракт, который, как мы считали, у нас был. Мы должны в дальнейшем действовать более жёстко, так что есть уроки, которые мы можем извлечь из этой ситуации», — приводит слова Отмара Зафнауэра RacingNews365.

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