Зак Браун поддержал идею штрафов пилотам, вызвавшим красные флаги в квалификации

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поддержал идею о наказании пилотов, вызвавших в квалификации появление жёлтых или красных флагов.
«Карлос сказал верно, что красные или жёлтые флаги мешают пилотам завершить попытку. В других гоночных сериях в подобных случаях виновник флагов просто теряет свой самый быстрый круг, а остальные проезжают дополнительный.
Это простое решение, которое можно реализовать сразу же. Думаю, это самый простой способ решить проблему. Вы вынуждаете остальных сбросить скорость, лишаетесь своего быстрого круга, а после этого можете попытаться проехать круг снова, возможно, уже на других шинах», — приводит слова Брауна Motorsport.
Ранее стало известно, что комиссия Формулы-1 планирует рассмотреть изменения в регламент, подразумевающие аннулирование кругов пилотов, вызвавших появление жёлтых или красных флагов в ходе квалификаций Гран-при.
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