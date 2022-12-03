Зак Браун поддержал идею штрафов пилотам, вызвавшим красные флаги в квалификации

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поддержал идею о наказании пилотов, вызвавших в квалификации появление жёлтых или красных флагов.



«Карлос сказал верно, что красные или жёлтые флаги мешают пилотам завершить попытку. В других гоночных сериях в подобных случаях виновник флагов просто теряет свой самый быстрый круг, а остальные проезжают дополнительный.



Это простое решение, которое можно реализовать сразу же. Думаю, это самый простой способ решить проблему. Вы вынуждаете остальных сбросить скорость, лишаетесь своего быстрого круга, а после этого можете попытаться проехать круг снова, возможно, уже на других шинах», — приводит слова Брауна Motorsport.

Ранее стало известно, что комиссия Формулы-1 планирует рассмотреть изменения в регламент, подразумевающие аннулирование кругов пилотов, вызвавших появление жёлтых или красных флагов в ходе квалификаций Гран-при.