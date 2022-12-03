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Двукратный чемпион IndyCar сломал рёбра в аварии в картинге

Двукратный чемпион IndyCar сломал рёбра в аварии в картинге
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Двукратный чемпион IndyCar, австралиец Уилл Пауэр признался, что сломал рёбра в аварии, произошедшей с ним в картинговом заезде.

«Гонка была несколько недель назад. Я сломал рёбра, но в остальном все было в порядке», — написал Уилл Пауэр в своих социальных сетях.

Напомним, Уилл Пауэр во второй раз в карьере стал чемпионом IndyCar в нынешнем сезоне, опередив в личном зачёте Джозефа Ньюгардена и Скотта Диксона.

Примечательно, что эта авария и сломанные рёбра не остановили Уилла Пауэра от участия в другой картинговой гонке, состоявшейся на прошлых выходных в Лас-Вегасе. Там Пауэр был на финише вторым, однако после гонки получил дисквалификацию из-за несоответствия карта техническому регламенту.

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