Двукратный чемпион IndyCar сломал рёбра в аварии в картинге
Поделиться
Двукратный чемпион IndyCar, австралиец Уилл Пауэр признался, что сломал рёбра в аварии, произошедшей с ним в картинговом заезде.
«Гонка была несколько недель назад. Я сломал рёбра, но в остальном все было в порядке», — написал Уилл Пауэр в своих социальных сетях.
Напомним, Уилл Пауэр во второй раз в карьере стал чемпионом IndyCar в нынешнем сезоне, опередив в личном зачёте Джозефа Ньюгардена и Скотта Диксона.
Примечательно, что эта авария и сломанные рёбра не остановили Уилла Пауэра от участия в другой картинговой гонке, состоявшейся на прошлых выходных в Лас-Вегасе. Там Пауэр был на финише вторым, однако после гонки получил дисквалификацию из-за несоответствия карта техническому регламенту.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
20:01
-
18:59
-
18:51
-
17:47
-
17:42
-
16:22
-
15:25
-
14:55
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
12:35
-
11:45
-
11:25
-
10:38
-
09:55
-
09:30
-
00:53
-
00:49
- 2 декабря 2022
-
23:59
-
23:54
-
22:58
-
22:01
-
20:59
-
19:50
-
19:46
-
18:56
-
18:52
-
17:44
-
17:30
-
16:56
-
16:34
-
15:57
-
15:26
-
14:33
Партнерский контент