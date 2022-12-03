Штайнер: Джин Хаас не собирается продавать команду

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что владелец команды Джин Хаас не собирается продавать коллектив.



«Очевидно, если бы был вопрос о продаже команды в 2019 или 2020 году, то ответ, возможно, был бы другим. Но в 2020 году никто не хотел покупать команду. Все пришли позже. Всегда одна и та же история. Когда всё складывается идеально, у всех появляется просто фонтан отличных идей.



В 2017 или 2018 годах можно было продавать команду за фунт, и её никто бы не купил. А теперь все говорят, что хотят команду, но сейчас она стоит много денег. Сейчас если выставить команду на продажу за фунт, то найдётся миллион покупателей, но пять лет назад мир был другим. Так вот, ответ на вопрос, будет ли Джин Хаас продавать команду сейчас? Ответ — нет», — приводит слова Штайнера PlanetF1.

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