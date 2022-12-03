Хорнер объяснил, почему у Переса в сезоне-2022 возникали проблемы с износом шин
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему у Серхио Переса в ходе сезона-2022 иногда возникали проблемы при работе с шинами.
«В этом году влияние настроек на срок службы шин было слишком большим. Небольшое изменение положения переднего крыла, дорожного просвета или баланса тормозов могло существенно повлиять на срок службы шин. У Чеко было много гонок, в которых он фантастически управлялся с шинами. В Абу-Даби он столкнулся с проблемами только на первом отрезке, когда у него было больше зернистости на правом переднем колесе, чем у Шарля и Макса», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.
По итогам сезона Серхио Перес занял третье место в личном зачёте, уступив Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру.
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