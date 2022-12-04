Сайнс: горд тем, как отыгрался по ходу сезона

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил свой прогресс по ходу минувшего сезона и назвал год самым полезным со времён дебюта в Формуле-1.
«Начало было очень тяжёлым, я столкнулся со сложностями, которых не ожидал. Но я горжусь тем, как отыгрался по ходу сезона и сохранил мотивацию, несмотря на все негативные моменты. В плане опыта этот год стал самым полезным со времён моего дебюта в 2015 году. Так трудно, как в 2022 году, мне ещё не было.
С этой машиной в первых 5-6 гонках я отставал и пришёл к тому, что нужно многое изменить в стиле пилотирования, в подходе к настройкам. Также пришлось бороться с некоторыми особенностями мышечной памяти, и это заняло какое-то время. Зато потом я сделал шаг вперёд, совершенствуясь в профессиональном мастерстве», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.
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