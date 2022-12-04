Вольф: болид 2022 года получит особое место в коллекции — в дальнем углу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отшутился об особом значении болида 2022 года для команды.



«Думаю, эта машина всегда будет особенной для нас и займёт особое место в нашей коллекции — где-нибудь в дальнем углу у стены. Но на самом деле я рассчитываю, что в следующие годы мы отдадим должное ей, так как смогли многому научиться. Фундаментальное понимание аэродинамики изменилось, кроме того, не стоит забывать о доминировании этого болида на Гран-при Бразилии», — приводит слова Вольфа Racingnews365.



В минувшем сезоне «Мерседес» выиграл всего одну гонку — в Бразилии первым стал Джордж Расселл, который опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов немецкая команда заняла третье место, уступив «Ред Булл» и «Феррари».

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