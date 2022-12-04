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«Там я бы выиграл, и стартовав последним». Ферстаппен выбрал лучшую и худшую гонки сезона

«Там я бы выиграл, и стартовав последним». Ферстаппен выбрал лучшую и худшую гонки сезона
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём лучшем и худшем выступлении в минувшем сезоне Формулы-1.

«Самая лучшая гонка? Я бы назвал Спа. Машина была очень хороша, но я также думаю, что тогда всё просто хорошо сложилось. Бывают такие уикенды, когда всё удаётся и кажется прекрасным. Думаю, что в той гонке я бы выиграл, и стартовав последним. Настолько мы были хороши в те выходные.

Самая неудачная гонка? С точки зрения производительности — Гран-при Бразилии. Возможно, вместе с гонкой в Мельбурне. Там мы тоже были довольно плохи. В целом показали ужасный темп, были проблемы в квалификации, не хватало баланса, сильная деградация шин», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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