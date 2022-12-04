«Там я бы выиграл, и стартовав последним». Ферстаппен выбрал лучшую и худшую гонки сезона
Поделиться
Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём лучшем и худшем выступлении в минувшем сезоне Формулы-1.
«Самая лучшая гонка? Я бы назвал Спа. Машина была очень хороша, но я также думаю, что тогда всё просто хорошо сложилось. Бывают такие уикенды, когда всё удаётся и кажется прекрасным. Думаю, что в той гонке я бы выиграл, и стартовав последним. Настолько мы были хороши в те выходные.
Самая неудачная гонка? С точки зрения производительности — Гран-при Бразилии. Возможно, вместе с гонкой в Мельбурне. Там мы тоже были довольно плохи. В целом показали ужасный темп, были проблемы в квалификации, не хватало баланса, сильная деградация шин», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
12:41
-
11:39
-
10:52
-
10:19
- 3 декабря 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:00
-
21:58
-
21:53
-
20:54
-
20:01
-
18:59
-
18:51
-
17:47
-
17:42
-
16:22
-
15:25
-
14:55
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
12:35
-
11:45
-
11:25
-
10:38
-
09:55
-
09:30
-
00:53
-
00:49
- 2 декабря 2022
-
23:59
-
23:54
-
22:58
-
22:01
-
20:59
-
19:50
Партнерский контент