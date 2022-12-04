Расселл: по ходу сезона в команде возникало напряжение, но мы стали сплочённее
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что по ходу минувшего сезона в команде возникало напряжение из-за неудачных результатов.
«Разумеется, если бы мы подошли к первой гонке с самой быстрой машиной, динамика была бы другой. И по ходу сезона мы часто сидели допоздна, и между пилотами, между инженерами, командой возникали споры. Естественно, это приводит к напряжению, все задавали вопросы. Действительно ли мы на правильном пути? Нужны ли какие-то радикальные изменения? Это всё непросто, но мы в итоге стали более сплочённой командой.
У «Мерседеса» есть лидеры, у нас отличное руководство, и мы все движемся в одном направлении. Уверен, что опыт прошедшего сезона поможет нам в будущем», — приводит слова Расселла Racefans.
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