Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» отказались от разработки собственного двигателя

В «Астон Мартин» отказались от разработки собственного двигателя
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что британский коллектив отказался от идеи разработки собственного двигателя к 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.

«Мы оценили количество необходимых ресурсов, которые мы бы потратили на разработку двигателя, и с учётом наших прогнозов на ближайшие годы было принято решение отказаться от этой идеи. Мы абсолютно довольны нашим текущим поставщиком моторов», — приводит слова Крака GrandPX.

В минувшем сезоне пилоты «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл заняли 12-е и 15-е места в общем зачёте, набрав 37 и 18 очков соответственно. В Кубке конструкторов британская команда заняла седьмое место, уступив шестую строчку «Альфа Ромео» за счёт дополнительных показателей.

Новость по теме
В «Астон Мартин» по-прежнему нацелены на победу в Формуле-1 в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022