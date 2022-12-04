В «Астон Мартин» отказались от разработки собственного двигателя

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что британский коллектив отказался от идеи разработки собственного двигателя к 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.
«Мы оценили количество необходимых ресурсов, которые мы бы потратили на разработку двигателя, и с учётом наших прогнозов на ближайшие годы было принято решение отказаться от этой идеи. Мы абсолютно довольны нашим текущим поставщиком моторов», — приводит слова Крака GrandPX.
В минувшем сезоне пилоты «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл заняли 12-е и 15-е места в общем зачёте, набрав 37 и 18 очков соответственно. В Кубке конструкторов британская команда заняла седьмое место, уступив шестую строчку «Альфа Ромео» за счёт дополнительных показателей.
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