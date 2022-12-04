Аналитик считает, что «Ред Булл» сильно пострадает из-за штрафа в сезоне-2023

Известный технический аналитик Крейг Скарборо считает, что наказание «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году серьёзно повлияет на команду в новом сезоне.



ФИА оштрафовала «Ред Булл» на $ 7 млн и сократила время испытаний с аэротрубой в 2023 году на 10%.



«Это сильно навредит «Ред Булл». Работа над болидом будет ограничена, а потом наступит время разрабатывать машину на 2024 год. Им придётся решать, на что тратить свои часы в аэротрубе — улучшение текущей модели или разработки нового болида. Думаю, выбор сделают в зависимости от того, как проявит себя машина 2023 года.



С учётом того, что наступит второй год с новыми правилами, можно ждать, что команды будут выравниваться по ходу сезона. Это может задержать «Ред Булл», так как все команды будут улучшаться за счёт мелких деталей», — поделился аналитик в разговоре с журналистом Питером Уиндзором.