Глава «Макларена» объяснил, за счёт чего команда может стать лучше в сезоне-2023

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что в следующем сезоне команда планирует расширить штат сотрудников в надежде приблизиться к конкурентам.



«В прошедшем сезоне наши проблемы стали очевидны. И благодаря этому мы понимаем, что у нас недостаточно ресурсов в сравнении с другими командами. В будущем с изменениями мы сможем лучше развивать и текущий болид, и работать над новой машиной.



Мы нашли несколько решений, чтобы усовершенствовать работу команды, и скоро сможем нанять ещё больше сотрудников, а значит, мы можем увеличить объёмы работы. Думаю, что это было одной из самых слабых сторон «Макларена». Надеюсь, расширение штата инженеров позволит сделать шаг вперёд», — приводит слова Зайдля Racingnews365.

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