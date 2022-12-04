Скончался бывший пилот «Феррари» Патрик Тамбе
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Скончался бывший пилот «Феррари», победитель двух Гран-при Патрик Тамбе, сообщает французское информационное агентство AFP, ссылаясь на семью самого гонщика.
73-летний Тамбе страдал от болезни Паркинсона, а также от диабета.
Патрик выступал в Формуле-1 с 1977 по 1986 год и одержал в составе «Феррари» две победы — Гран-при Германии в 1982 году и Гран-при Сан-Марино в 1983 году. Гонщик попал в итальянскую команду после смерти Жиля Вильнёва.
Кроме того, Тамбе выступал вместе с Джеймсом Хантом за «Макларен», а в конце карьеры был напарником Алана Джонса в «Хаасе».
Также Патрик Тамбе четырежды выступал в гонках «24 часа Ле-Мана».
В 2006 году бывший пилот Формулы-1 принимал участие в соревнованиях «Гран-при Мастерс».
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