Песня про Боттаса собрала за сутки миллион просмотров

Arcangel, испаноязычный хип-хоп музыкант, выпустил песню под названием «Bottas» с текстом о финском гонщике Формулы-1 Валттери Боттасе.
Видеоклип этой песни на YouTube набрал 2,2 миллиона просмотров менее чем за два дня с момента выпуска.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Arcangel.
Отметим, что Arcangel — не первый испанский музыкант, записавший песню, посвященную гонщику Формулы-1. Песня под названием «Fernando Alonsо», выпущенная в 2020 году, на данный момент имеет 8,3 млн просмотров на YouTube.
Ранее был опубликован оценочный список убытков, которые пилоты Формулы-1 принесли своим командам в 2022 году. Лучше всех «справился» Валттери Боттас из «Альфа Ромеро». За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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