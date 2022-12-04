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Песня про Боттаса собрала за сутки миллион просмотров

Песня про Боттаса собрала за сутки миллион просмотров
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Arcangel, испаноязычный хип-хоп музыкант, выпустил песню под названием «Bottas» с текстом о финском гонщике Формулы-1 Валттери Боттасе.

Видеоклип этой песни на YouTube набрал 2,2 миллиона просмотров менее чем за два дня с момента выпуска.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Arcangel.

Отметим, что Arcangel — не первый испанский музыкант, записавший песню, посвященную гонщику Формулы-1. Песня под названием «Fernando Alonsо», выпущенная в 2020 году, на данный момент имеет 8,3 млн просмотров на YouTube.

Ранее был опубликован оценочный список убытков, которые пилоты Формулы-1 принесли своим командам в 2022 году. Лучше всех «справился» Валттери Боттас из «Альфа Ромеро». За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс.

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Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

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