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Никита Мазепин и его отец снялись в сериале «Беспринципные»

Никита Мазепин и его отец снялись в сериале «Беспринципные»
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Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин и его отец, предприниматель Дмитрий Мазепин, сыграли в первой серии третьего сезона отечественного сериала «Беспринципные», повествующего о личной жизни богатых москвичей.

Дмитрий Мазепин исполнил роль бизнесмена, у которого пытаются узнать рекомендации по инвестициям. Никита сыграл его сына.

Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом прошедшего сезона американский коллектив расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на датчанина Кевина Магнуссена.

Ранее в интервью Мазепин сообщил, что в 2023 году будет выступать в новой для себя дисциплине автоспорта.

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