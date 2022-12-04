Риккардо — о неудачных выступлениях: у нас с командой закончились идеи, как это изменить
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Бывший пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо рассказал о том, что предчувствовал решение команды расстаться с ним по окончании сезона-2022.
«Небольшое подозрение о том, что со мной хотят расстаться было уже во время сезона. Я видел свои результаты и сам был ими недоволен. И у нас закончились идеи, как это изменить.
Я больше не мог быть уверен, что контракт будет выполнен до конца. Уже было предчувствие, что что-то назревает. Эти два сезона были просто недостаточно хороши. И в команде росли сомнения», — приводит слова Риккардо GPblog.
Напомним, в следующем году Риккардо будет выполнять роль третьего пилота в команде «Ред Булл».
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