Штайнер: Бинотто сказал, что двигатель «Феррари» 2023 года станет бомбой
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о встрече с бывшим главой «Феррари» Маттиа Бинотто, объявившим об уходе из команды в конце ноября. В частности, Штайнер поделился ожиданиями от двигателя «Феррари» в предстоящем сезоне.
«В четверг я встретился с Маттиа Бинотто, и он сказал мне, что двигатель предстоящего сезона станет бомбой. У «Феррари» серьёзная поддержка в Эмилии-Романьи, и если она окажется конкурентной, то это позитивно отразится и на нас. Потому что это будет означать, что у нас появится быстрый двигатель», – приводит слова функционера издание FormulaPassion.
Ранее двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал слух о том, что причиной увольнения Бинотто стал конфликт Маттиа с Леклером.
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