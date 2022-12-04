Росберг: интересно, как Вольф будет управлять пилотами, когда они будут бороться за победу

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался по поводу пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Джордж только что провел очень хороший сезон. Он постоянно выжимал максимум из болида. Это очень впечатляет, учитывая, что это его первый год в команде. Льюис все еще находится в своей лучшей форме, поэтому обойти его по итогам чемпионата — это просто невероятное достижение.

Мы все знаем, что у Льюиса был немного неудачный сезон, но это не умаляет заслуг Джорджа. Джордж, безусловно, будущий чемпион мира. Мне также не терпится посмотреть, как Тото Вольф будет управлять этими двумя гонщиками, когда они оба будут бороться за победу в чемпионате. Это будет уже совершенно другая игра. С нетерпением жду этого», — приводит слова Росберга GPFans.

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура: