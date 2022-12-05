Окон: во многих гонках этого сезона я чувствовал себя единым целым с машиной

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу итогов сезона-2022.
«Это был достойный сезон с личной точки зрения — и с точки зрения команды тоже. Начало сезона получилось скомканным. Мы были позади Хааса и Альфа Ромео, и наша машина работала не лучшим образом.
Я быстро выяснил, где были проблемы, и мы рассказали об этом команде, и они смогли воплотить это в модернизацию, которая действительно помогла. С этим пониманием и одновременной модернизацией я действительно чувствую, что шагнул вперед.
Во многих гонках я чувствовал себя единым целым с машиной, в некоторые уик-энды я выжимал из нее максимум и набирал большие очки, например, четвертое или пятое место», — приводит слова Окона Racingnews365.
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
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