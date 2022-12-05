Исполнительный директор «Феррари» метафорично ответил на вопрос о замене Бинотто в команде
Поделиться
Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья во время выступления в Миланском политехническом институте ответил на вопрос о специалисте, который заменит Маттиа Бинотто на посту руководителя команды. Для ответа Винья использовал античный фразеологизм, авторство которого приписывают древнегреческому философу Гераклиту.
«Замена Бинотто? 2500 лет назад Гераклит сказал: «Всё течёт. [Всё меняется]», — приводит слова Виньи Italy 24 Press News.
Напомним, Бинотто покинет итальянскую команду 31 декабря нынешнего года. Пока «Скудерия» не определилась с его преемником.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
Не так давно руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о встрече с Бинотто, упомянув его слова о двигателе «Феррари».
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
10:05
-
10:00
-
00:25
- 4 декабря 2022
-
22:45
-
21:24
-
20:36
-
19:24
-
18:19
-
17:24
-
16:19
-
15:57
-
15:28
-
14:43
-
13:57
-
13:22
-
12:41
-
11:39
-
10:52
-
10:19
- 3 декабря 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:00
-
21:58
-
21:53
-
20:54
-
20:01
-
18:59
-
18:51
-
17:47
-
17:42
-
16:22
-
15:25
-
14:55
-
14:21
-
13:45
Партнерский контент