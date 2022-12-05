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Исполнительный директор «Феррари» метафорично ответил на вопрос о замене Бинотто в команде

Исполнительный директор «Феррари» метафорично ответил на вопрос о замене Бинотто в команде
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Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья во время выступления в Миланском политехническом институте ответил на вопрос о специалисте, который заменит Маттиа Бинотто на посту руководителя команды. Для ответа Винья использовал античный фразеологизм, авторство которого приписывают древнегреческому философу Гераклиту.

«Замена Бинотто? 2500 лет назад Гераклит сказал: «Всё течёт. [Всё меняется]», — приводит слова Виньи Italy 24 Press News.

Напомним, Бинотто покинет итальянскую команду 31 декабря нынешнего года. Пока «Скудерия» не определилась с его преемником.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

Не так давно руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о встрече с Бинотто, упомянув его слова о двигателе «Феррари».

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