Исполнительный директор «Феррари» метафорично ответил на вопрос о замене Бинотто в команде

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья во время выступления в Миланском политехническом институте ответил на вопрос о специалисте, который заменит Маттиа Бинотто на посту руководителя команды. Для ответа Винья использовал античный фразеологизм, авторство которого приписывают древнегреческому философу Гераклиту.



«Замена Бинотто? 2500 лет назад Гераклит сказал: «Всё течёт. [Всё меняется]», — приводит слова Виньи Italy 24 Press News.



Напомним, Бинотто покинет итальянскую команду 31 декабря нынешнего года. Пока «Скудерия» не определилась с его преемником.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

Не так давно руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о встрече с Бинотто, упомянув его слова о двигателе «Феррари».