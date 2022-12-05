«Мы следующие в очереди». Окон верит, что «Альпин» приблизится к тройке лидеров Ф-1

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон оценил шансы приблизиться к тройке сильнейших команд Формулы-1.

«Надеюсь, мы сможем приблизиться к лидерам чемпионата, это наша цель, и машина следующего года на симуляторе в данный момент очень перспективна. Мне кажется, что мы движемся в нужном направлении, и я с нетерпением жду возможности увидеть, что мы сможем сделать уже в следующем сезоне.

Если регламент останется прежним, то в какой-то момент каждая команда будет прогрессировать, и, надеюсь, это позволит командам приблизиться к тройке лидеров. В данный момент мы сосредоточены на этом — и мы следующие в очереди, чтобы попасть туда», — приводит слова Окона Racingnews365.

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели: