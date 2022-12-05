Названы подробности о замене Гран-при Китая Формулы-1

Формула-1 может отказаться заменить Гран-при Китая этапом в Португалии. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Сообщается, что в даты проведения китайского Гран-при в Портимао (Португалия) будет проходить заезд чемпионата мира по автогонкам на выносливость, что может создать трудности календарям обоих чемпионатов. Кроме того, это вызовет неудобства с точки зрения логистики для команд Формулы-1.
Сообщается, что руководство «Королевских гонок» обсуждало предложение сдвинуть этап в Азербайджане на две недели вперёд. Источник также добавляет, что есть вероятность того, что Гран-при Китая и вовсе отменят без поиска его замены.
Напомним, Гран-при Китая отменили из-за жёстких карантинных требований по коронавирусу в стране.
Лучшие и самые яркие гонки Даниила Квята в Формуле-1:
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