Названы подробности о замене Гран-при Китая Формулы-1

Формула-1 может отказаться заменить Гран-при Китая этапом в Португалии. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Сообщается, что в даты проведения китайского Гран-при в Портимао (Португалия) будет проходить заезд чемпионата мира по автогонкам на выносливость, что может создать трудности календарям обоих чемпионатов. Кроме того, это вызовет неудобства с точки зрения логистики для команд Формулы-1.



Сообщается, что руководство «Королевских гонок» обсуждало предложение сдвинуть этап в Азербайджане на две недели вперёд. Источник также добавляет, что есть вероятность того, что Гран-при Китая и вовсе отменят без поиска его замены.



Напомним, Гран-при Китая отменили из-за жёстких карантинных требований по коронавирусу в стране.

Лучшие и самые яркие гонки Даниила Квята в Формуле-1: