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Названы подробности о замене Гран-при Китая Формулы-1

Названы подробности о замене Гран-при Китая Формулы-1
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Формула-1 может отказаться заменить Гран-при Китая этапом в Португалии. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Сообщается, что в даты проведения китайского Гран-при в Портимао (Португалия) будет проходить заезд чемпионата мира по автогонкам на выносливость, что может создать трудности календарям обоих чемпионатов. Кроме того, это вызовет неудобства с точки зрения логистики для команд Формулы-1.

Сообщается, что руководство «Королевских гонок» обсуждало предложение сдвинуть этап в Азербайджане на две недели вперёд. Источник также добавляет, что есть вероятность того, что Гран-при Китая и вовсе отменят без поиска его замены.

Напомним, Гран-при Китая отменили из-за жёстких карантинных требований по коронавирусу в стране.

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