Хэмилтон признан лучшим британским гонщиком в 2022 году

Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал победителем британской премии Autosport «Лучший британский гонщик года» в 2022 году.

Читатели Autosport признали Хэмилтона лучшим британским гонщиком сезона. Он опередил нового партнера по команде Джорджа Расселла и восходящую звезду «Макларена» Ландо Норриса, а также чемпиона IMSA SportsCar Тома Бломквиста. Хэмилтон уже в восьмой раз получает эту награду.

Победа Хэмилтона в номинации была объявлена 4 декабря на церемонии Autosport Awards в «Гросвенор-Хаусе» на Парк-лейн.

Ранее стало известно, что Хэмилтон возглавил список гонщиков серии с самой высокой базовой зарплатой в минувшем сезоне. За прошедший чемпионат британец заработал более $ 50 млн.

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