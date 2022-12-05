Названы главные кандидаты на место руководителя и технического директора «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр является главным кандидатом на аналогичную должность в «Феррари». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что у Вассёра прекрасные отношения c президентом «Феррари» Джоном Элканном. По сведениям источника, в «Скудерии» стали изучать возможность его приглашения ещё летом, когда Элканн стал рассматривать альтернативы Маттиа Бинотто, который покинет пост руководителя 31 декабря.
В то же время, как пишет издание, итальянский специалист Симоне Реста рассматривается «Феррари» как претендент на место технического директора команды. В «Скудерии» он уже работал ранее. Отмечается, что покинуть «Феррари» в 2018-м он мог из-за непростых рабочих отношений с Бинотто.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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