Тост: ожидаю битву между Ферстаппеном, Леклером и Расселлом, который уже сильнее Хэмилтона
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о борьбе в Формуле-1 в следующем сезоне. По мнению Тоста, она развернётся между тремя гонщиками.
«Редко можно наблюдать превосходство, которое продемонстрировали Макс Ферстаппен и «Ред Булл» в этом году. Теперь я ожидаю битву между Максом, Шарлем Леклером и Джорджем Расселлом, который уже сильнее Льюиса Хэмилтона. Без сомнения, штраф ФИА [за нарушение финансового регламента] окажет негативное влияние на «Ред Булл», даже несмотря на то, что в команде работают одни из лучших технических специалистов. Но я верю, что австрийский гоночный коллектив снова сможет побороться за титул», — приводит слова Тоста Speedweek.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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