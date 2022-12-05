Штайнер рассказал, кто, помимо Хюлькенберга, претендовал на место в команде
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что итальянский пилот Антонио Джовинацци рассматривался командой в качестве пилота на сезон-2023.
«Джовинацци был в начале списка гонщиков. Но потом, я думаю, мы приняли лучшее решение для команды. Очевидно, что у каждого есть своё мнение о гонщиках, но для нас, чтобы сделать то, что мы хотим сделать в данный момент, и продвинуть команду вперёд, Нико был лучшим вариантом», – приводит слова Штайнера Racingnews365.
Не так давно бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер признался, что был удивлён решением «Хааса» уволить Мика Шумахера и пригласить ему на замену Хюлькенберга.
Шпиц Зевс — самый ценный груз Нико Хюлькенберга в аэропорту
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
15:43
-
15:35
-
14:49
-
13:49
-
13:30
-
13:02
-
12:27
-
12:01
-
11:32
-
10:55
-
10:05
-
10:00
-
00:25
- 4 декабря 2022
-
22:45
-
21:24
-
20:36
-
19:24
-
18:19
-
17:24
-
16:19
-
15:57
-
15:28
-
14:43
-
13:57
-
13:22
-
12:41
-
11:39
-
10:52
-
10:19
- 3 декабря 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:00
-
21:58
-
21:53
-
20:54
Партнерский контент