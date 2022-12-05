Штайнер рассказал, кто, помимо Хюлькенберга, претендовал на место в команде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что итальянский пилот Антонио Джовинацци рассматривался командой в качестве пилота на сезон-2023.

«Джовинацци был в начале списка гонщиков. Но потом, я думаю, мы приняли лучшее решение для команды. Очевидно, что у каждого есть своё мнение о гонщиках, но для нас, чтобы сделать то, что мы хотим сделать в данный момент, и продвинуть команду вперёд, Нико был лучшим вариантом», – приводит слова Штайнера Racingnews365.

Не так давно бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер признался, что был удивлён решением «Хааса» уволить Мика Шумахера и пригласить ему на замену Хюлькенберга.

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