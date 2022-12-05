«Мне хотелось увидеть больше Африки». Льюис Хэмилтон — о поездке в Египет

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился впечатлениями от посещения Египта, куда он приехал на показ моды.



«Первый раз в Египте! Я давно хотел приехать сюда. Мне хотелось увидеть больше Африки после той поездки, которую я совершил этим летом. Спасибо команде DIOR за приглашение. Эти два прекрасных дня в Каире были невероятными», — написал Хэмилтон, добавив к сообщению несколько фото.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:

Ранее Хэмилтон поделился с подписчиками общим фото с популярным актёром Робертом Паттинсоном и знаменитой моделью Наоми Кэмпбелл. Фотография была сделана во время показа моды.