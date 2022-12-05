«Мне хотелось увидеть больше Африки». Льюис Хэмилтон — о поездке в Египет

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился впечатлениями от посещения Египта, куда он приехал на показ моды.
«Первый раз в Египте! Я давно хотел приехать сюда. Мне хотелось увидеть больше Африки после той поездки, которую я совершил этим летом. Спасибо команде DIOR за приглашение. Эти два прекрасных дня в Каире были невероятными», — написал Хэмилтон, добавив к сообщению несколько фото.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Льюис Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
Ранее Хэмилтон поделился с подписчиками общим фото с популярным актёром Робертом Паттинсоном и знаменитой моделью Наоми Кэмпбелл. Фотография была сделана во время показа моды.
- 5 декабря 2022
-
16:23
-
15:43
-
15:35
-
14:49
-
13:49
-
13:30
-
13:02
-
12:27
-
12:01
-
11:32
-
10:55
-
10:05
-
10:00
-
00:25
- 4 декабря 2022
-
22:45
-
21:24
-
20:36
-
19:24
-
18:19
-
17:24
-
16:19
-
15:57
-
15:28
-
14:43
-
13:57
-
13:22
-
12:41
-
11:39
-
10:52
-
10:19
- 3 декабря 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:00
-
21:58
-
21:53