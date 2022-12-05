Расселл опроверг мнение, что Хэмилтон больше, чем он, работал над развитием машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опроверг мнение, что Льюис Хэмилтон больше, чем он, занимался работой над обновлениями болида.



«Это не совсем так. Каждый раз, когда мы привозили на трассу детали для тестов, мы разделяли работу поровну. Думаю, здесь речь, скорее, о том, что Льюис иногда использовал более нестандартные настройки машины. Но если дело доходило до работы над развитием машины, то работу мы делили поровну. Одну неделю тестами занимался я, другую — он.



С первого дня сезона я был доволен машиной больше Льюиса, так что, думаю, он активнее экспериментировал с настройками, пробовал больше разных вариантов. Мне такие эксперименты были не нужны, потому что я был больше доволен машиной.



Думаю, у нас был неплохой темп. И в такой ситуации сравнивать себя ты можешь только с напарником. В начале сезона всё было просто отлично, Льюис же пробовал более агрессивные настройки, чтобы посмотреть, что может сработать для него. В середине сезона он смог найти устраивающий его вариант. Что касается работы с обновлениями, то мы делили эти обязанности поровну», — приводит слова Расселла GPFans.