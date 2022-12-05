Зафнауэр считает, что «Альпин» была одной из лучших команд по скорости прогресса в сезоне

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что «Альпин» оказалась лучшей командой по уровню прогресса в ходе сезона-2022.



«Стоит посмотреть, как мы проявили себя в сравнении с другими болидами в вопросе скорости обновлений, прогресса. Но, думаю, мы стали одними из лучших, если сравнить то, где мы находились в начале сезона и где оказались в его конце. Возможно, наравне с нами в этом был «Мерседес». На первых тестах у нас возникли сложности, в основном из-за нашей ставки на скорость.



Во-первых — мы рисковали надёжностью мотора, но это можно будет исправить. Во-вторых — мы производили больше вариантов деталей, чтобы готовить обновления для повышения эффективности шасси, из-за чего мы находились под давлением. Если в производстве шло что-то не так, то это было критично. Так что да, у нас были проблемы в начале года. Но после этого мы накопили больше деталей и начали понимать болид гораздо лучше, что помогло в работе с обновлениями», — приводит слова Зафнауэра Autosport.