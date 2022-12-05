Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон: верю, что Мик Шумахер вернётся в Формулу-1

Окон: верю, что Мик Шумахер вернётся в Формулу-1
Комментарии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о перспективах возвращения в пелотон Мика Шумахера.

«Я верю, что Мик вернётся в Формулу-1. Он будет усердно работать, чтобы вернуться. Я уходил из этого спорта и знаю, каково это — покидать чемпионат после двух лет выступлений. Но тяжёлая работа, самоотверженность и присутствие в паддоке — вот что вернуло меня в спорт, и я уверен, что у Мика снова появится шанс», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.

Окон покидал Формулу-1 по окончании сезона-2018, однако вернулся в 2020 году, подписав контракт с командой «Рено», которая впоследствии стала «Альпин».

В сезоне-2023 Нико Хюлькенберг станет боевым пилотом «Хааса» и заменит Мика Шумахера, который, в свою очередь, в следующем году может стать резервистом «Мерседеса».

Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1? Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022