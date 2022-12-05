Окон: верю, что Мик Шумахер вернётся в Формулу-1

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о перспективах возвращения в пелотон Мика Шумахера.
«Я верю, что Мик вернётся в Формулу-1. Он будет усердно работать, чтобы вернуться. Я уходил из этого спорта и знаю, каково это — покидать чемпионат после двух лет выступлений. Но тяжёлая работа, самоотверженность и присутствие в паддоке — вот что вернуло меня в спорт, и я уверен, что у Мика снова появится шанс», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.
Окон покидал Формулу-1 по окончании сезона-2018, однако вернулся в 2020 году, подписав контракт с командой «Рено», которая впоследствии стала «Альпин».
В сезоне-2023 Нико Хюлькенберг станет боевым пилотом «Хааса» и заменит Мика Шумахера, который, в свою очередь, в следующем году может стать резервистом «Мерседеса».
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