Сотников: «КАМАЗ» никак не мог согласиться с утверждениями, указанными в бумаге от ФИА

Действующий победитель «Дакара» Дмитрий Сотников заявил, что «КАМАЗ» не мог согласиться с условиями ФИА и подписать соответствующую бумагу о нейтральном статусе участника международных соревнований.
«Организаторами были выдвинуты условия подписания специальной бумаги – соглашение, которое носило политический характер. Мы никак не могли согласиться с такими утверждениями, которые там указаны. Это касалось и нашей страны, и наших прав, как спортсменов», — приводит слова Дмитрия Сотникова сайт «Вести Татарстан».
Напомним, в конце сентября стало известно, что российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в «Дакаре». Решение было обусловлено несогласием с требованиями для российских спортсменов, желающих принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.
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