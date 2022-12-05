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Франц Тост: проблемы «Альфа Таури» с машиной связаны с ограничением расходов

Франц Тост: проблемы «Альфа Таури» с машиной связаны с ограничением расходов
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост объяснил проблемы команды в сезоне-2022.

«Наша машина была недостаточно хороша. У нас были проблемы с её разработкой, связанные с ограничением бюджета. Разработка была замедленной, поэтому производительность оказалась ниже ожидаемой. Но я не жду существенных проблем в следующем году.

Юки Цунода был достаточно хорош и был быстрее Пьера Гасли в последних квалификациях. Насколько ещё он сможет прибавить? Это будет зависеть только от него, но я жду от него сильного выступления в 2023 году», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.

Напомним, по итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла лишь девятое место в Кубке конструкторов, опередив только «Уильямс».

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