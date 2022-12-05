Формула-1 хочет изменить правило, позволившее Ферстаппену досрочно выиграть титул в Японии

Комиссия Формулы-1 планирует изменить пункт правил, позволяющий пилотам получать полные очки в случае, если гонка финишировала под зелёным флагом, сообщает RacingNews365.



Напомним, на Гран-при Японии 2022 года возникла курьёзная ситуация, из-за которой после финиша гонки почти все считали, что Максу Ферстаппену не хватит одного очка для того, чтобы досрочно выиграть титул — ожидалось, что за победу Ферстаппен получит не 25, а 19 очков, поскольку гонка не преодолела порог в 75 процентов дистанции.



Однако правила оказались чуть более запутанными, и, как выяснилось, скользящая шкала начисления очков касалась только тех гонок, время которых истекло в период действия красных флагов.



Ожидается, что перед сезоном 2023 года спорный пункт правил будет удалён и пилоты будут получать неполные очки, в случае если им не удалось преодолеть 75 процентов дистанции гонки.