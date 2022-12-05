Ньюи: пока сложно оценить влияние штрафа на производительность «Ред Булл»

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о влиянии штрафа на производительность машины сезона-2023. Напомним, «Ред Булл» был оштрафован на 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента.
«Поскольку правила зимой практически не меняются, то то, что команды изучали в течение сезона, полностью применимо к следующему году.
Конечно, штраф нам не поможет. Но пока трудно сказать, как сильно это повлияет. У нас уже было сокращение работы в аэродинамической трубе из-за победы в Кубке конструкторов, после чего мы получили штраф за нарушение финансового регламента. Трудно сказать, как это на нас повлияет, но мы просто должны сделать свою работу лучше», — приводит слова Эдриана Ньюи PlanetF1.
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