Ньюи оценил работу «Ред Булл» в сезоне-2022

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи оценил выступление команды в сезоне-2022, в котором коллективу удалось выиграть оба титула — Макс Ферстаппен стал чемпионом в личном зачёте, а команда выиграла Кубок конструкторов.
«Это был очень приятный сезон. Очевидно, что мы столкнулись с большими изменениями в правилах, которые означали, что, учитывая борьбу за титул в прошлом году, нам приходилось устраивать жонглирование и разрабатывать сразу две машины.
В начале сезона «Феррари» и мы были очень близки. Они были быстрее на некоторых трассах, мы были быстрее на других, но мы смогли добиться прогресса в развитии машины, чтобы она была достаточно хорошей на всех типах автодромов. Это позволило нам очень сильно провести вторую половину сезона», — приводит слова Эдриана Ньюи PlanetF1.
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