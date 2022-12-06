Хэмилтон: каждый в «Мерседесе» в этом году — победитель. Я радовался и 5-му, и 4-му месту
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что первый безвыигрышный сезон в его карьере в Формуле-1 принёс ему много пользы.
«Я чувствую, что каждый в команде в этом году — победитель. Они все так глубоко копнули, они отдали абсолютно всё. Никто не сдался, и все преодолели все эмоции, связанные с тем, что мы были не впереди. Я действительно горжусь всеми. Для меня это даже сильнее, чем победа в каждой отдельной гонке.
Честно говоря, в течение года я столько раз чувствовал, что мы выиграли! Четвёртое место, пятое место или, наконец, подиум — в эти моменты мы все были так счастливы, что это было почти как победа», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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